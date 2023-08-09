В подмосковном Сергиевом Посаде очевидцы рассказали подробности взрыва

В Сергиевом Посаде волной от взрыва на Загорском оптико-механическом заводе повреждены окна во многих жилых домах. Многие горожане были шокированы и испуганы.

Жительница Сергиева Посада Полина спала, когда раздался взрыв.

«Прогремело почти напротив моего дома. В квартире и подъезде вылетели окна. Выбежала на улицу, заметила огромный столб дыма. Проехала «скорая»… Увидела перебинтованных людей, кто-то кричал. Было очень страшно», — поделилась эмоциями Полина.

Анастасия, несмотря на то, что живет далеко от места взрыва, тоже ощутила ударную волну.

«Сначала подумали, что взорвался какой-то дом через дорогу, потому что нас достаточно сильно тряхануло. Мы всей семьей босиком выскочили на улицу, сели в машину и уехали за город. Испугались сильно! Покружили полчаса, увидели, что все спокойно и вернулись», - отметила женщина.

Взрыв, напомним, произошел сегодня утром на территории Загорского оптико-механического завода. Причины выясняются,

Администрация Сергиево-Посадской больницы открыла горячую линию. Близкие родственники потерпевших могут уточнить информацию по телефону: +7 (966) 313-68-66 с 8:00 до 17:00.