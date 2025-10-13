В подмосковном СИЗО пресекли попытку доставки наркотиков для обвиняемого

Сотрудники следственного изолятора №4 (СИЗО-4) в Можайске предотвратили попытку доставки наркотиков для обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

По данным ведомства, запрещенные вещества обнаружили во время досмотра посылки, предназначенной для обвиняемого, – в пачке с какао. Мужчину, передавшего посылку, задержали и передали сотрудникам ОМВД России по Можайску. За это ему грозит уголовная ответственность, в отношении задержанного проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.