В подмосковном СИЗО пресекли попытку передачи запрещенных предметов

Сотрудники следственного изолятора № 6 города Коломны пресекли попытку передачи запрещенных предметов при проведении досмотра передаваемых вещей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Так, они обнаружили спрятанные в посылке двое смарт-часов с возможностью осуществления звонков и выходом в интернет, пять блютуз-гарнитур, две флеш-карты MicroSD и два картридера, а также 200 тыс. рублей. В отношении того, кто передал вещи, составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ.

