В подмосковном УФСИН рассказали об особенностях обучения служебных собак

Сегодня в России отмечается День кинологической службы уголовно-исполнительной системы (УИС). В подведомственных подразделениях подмосковного УФСИН несут службу 168 собак. Их подготовку обеспечивает 141 специалист-кинолог, рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, кинологи обучают четвероногих напарников обнаруживать наркотические, психотропные и взрывчатые вещества, а также средства сотовой связи. Кроме того, собаки участвуют в досмотрах транспортных средств, которые въезжают и выезжают с территорий объектов УИС.

Кинологи обеспечивают качественную подготовку собак для участия в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях, а также для патрулирования внутренних и внешних запретных зон охраняемых объектов,

Помимо этого, собаки в составе оперативных групп выполняют служебно-боевые задачи при конвоировании осужденных.

В ведомстве отметили, что в подмосковном УФСИН функционируют пятнадцать кинологических подразделений. Также есть племенной питомник служебного собаководства, где подрастает новое поколение.

Фото: [ Пресс-служба УФСИН России по МО ]

Сейчас в племенном питомнике семь щенков в возрасте одного месяца — Майя, Мия, Мажор, Мэйт, Морган, Магнат и Марго. На дрессировку и службу в территориальные органы ФСИН России они оправятся, когда им будет около четырех месяцев. К этому времени они уже подрастут и окрепнут.

«Пока их любимое занятие — сытно покушать и поиграть вместе с мамой — немецкой овчаркой Фрайденрайх Синди», — рассказали в ведомстве.

Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы располагает одним из самых крупных по численности кинологическим подразделением среди федеральных органов исполнительной власти в стране: на службе находятся свыше тринадцати тысяч служебных собак и более десяти тысяч специалистов-кинологов.