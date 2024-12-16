В подмосковном Видном девушка и ее малолетний брат попали в больницу из-за их избиения женской бандой

Четыре женщины избили на улице девушку и ее маленького брата. Они решили отомстить даме из-за не так брошенного взгляда. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В подмосковном Видном конфликт в алкомаркете закончился больницей для двух его участников. 22-летняя девушка якобы задержала взгляд на одной из женщин в очереди. Та немедленно обиделась, после чего решила привлечь своих подруг к разборкам. Она договорилась еще с тремя женщинами о помощи, после этого они накинулись вчетвером на обидчицу уже на улице. Малолетний брат пострадавшей пытался разнять драку, но в итоге досталось и ему.

«Девушки вчетвером избили её ногами. Прилетело и 10-летнему пацану, который пытался разнять драку», — указал микроблог.

Оба пострадавших попали в больницу, у них диагностировали сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев навестил школьницу из Котельников, которую избили сверстницы прямо в учебном заведении. Он посетил пострадавшую в больнице. Глава Подмосковья заявил, что власти предпримут меры, чтобы таких ситуаций больше не возникало.