Сок смертельно опасен: столичные власти призвали не геройствовать

Столичные власти призвали москвичей не браться за самостоятельное уничтожение борщевика, даже если опасное растение обнаружено прямо во дворе или в парке. Сок этого ядовитого сорняка при попадании на кожу вызывает тяжелые химические ожоги, поэтому любые попытки справиться с ним в одиночку могут обернуться серьезными травмами.

В Telegram-канале сайта мэра Москвы появилось предостережение для горожан. Жителям настоятельно рекомендуют не предпринимать попыток самостоятельно удалять борщевик, каким бы назойливым он ни казался. Контакт с растением чреват серьезными последствиями: его сок содержит фотоактивные вещества, которые под воздействием солнечного света оставляют на коже глубокие химические ожоги.

Вместо самодеятельности власти предлагают цивилизованный способ решения проблемы. Москвичам необходимо авторизоваться на портале «Наш город» и оставить сообщение в разделе «Зеленые насаждения».

Алгоритм прост: выбрать тему «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями», затем пункт «Газон» и недочет «Наличие ядовитых растений». После этого остается прикрепить фотографию опасного сорняка и отправить заявку. Дальнейшее устранение борщевика — задача специалистов, располагающих и средствами защиты, и необходимыми навыками.