В подмосковных лесах в ноябре по просьбам жителей убрано более 460 аварийных деревьев

Безопасность

Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]

На территории подмосковного лесного фонда по сигналам жителей активно ликвидируются аварийные деревья.

Как сообщил заместитель председателя областного правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, в ноябре убрано 466 деревьев. Как правило, о них были сообщения в Центр управления регионом и на официальный региональный портал «Добродел». Работы выполнены филиалами подведомственного Комитету лесного хозяйства Московской области учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз» и подрядными организациями.

Больше всего деревьев убрано на территории Истринского (118), Звенигородского (113) и Волоколамского (99) лесничеств. Работы продолжаются.

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