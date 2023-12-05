В подмосковных лесах в ноябре по просьбам жителей убрано более 460 аварийных деревьев
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
На территории подмосковного лесного фонда по сигналам жителей активно ликвидируются аварийные деревья.
Как сообщил заместитель председателя областного правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, в ноябре убрано 466 деревьев. Как правило, о них были сообщения в Центр управления регионом и на официальный региональный портал «Добродел». Работы выполнены филиалами подведомственного Комитету лесного хозяйства Московской области учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз» и подрядными организациями.
Больше всего деревьев убрано на территории Истринского (118), Звенигородского (113) и Волоколамского (99) лесничеств. Работы продолжаются.