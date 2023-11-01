В подмосковных лесах в октябре заблудилось 50 человек
Фото: [Letsgophotos.ru]
Подмосковные лесничие и специалисты поисково-спасательных отрядов в октябре вывели из леса всех заблудившихся людей.
Как рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, за помощью по телефону «Единой службы спасения 112» обратился 51 человек. Впоследствии выяснилось, что не у всех с собой были мобильные телефоны. Некоторым от волнения стало плохо с сердцем, но при этом лекарств не было. К счастью, к ним вовремя подоспела помощь.
Больше всего потерявшихся оказалось на территории Подольского (7 человек), Звенигородского, Истринского и Наро-Фоминского (по 6 в каждом) лесничеств.
Спасатели напоминают, что при походе в лес необходимо брать с собой средства связи, предупреждать родных, куда направляетесь, обращать внимание на ориентиры (например, деревья необычной формы или лавочки-навигаторы, которые помогают определить направление) и запоминать их. Также очень желательно не отпускать одних по грибы пожилых родственников.