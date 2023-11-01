В подмосковных лесах в октябре заблудилось 50 человек

Как рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, за помощью по телефону «Единой службы спасения 112» обратился 51 человек. Впоследствии выяснилось, что не у всех с собой были мобильные телефоны. Некоторым от волнения стало плохо с сердцем, но при этом лекарств не было. К счастью, к ним вовремя подоспела помощь.

Больше всего потерявшихся оказалось на территории Подольского (7 человек), Звенигородского, Истринского и Наро-Фоминского (по 6 в каждом) лесничеств.

Спасатели напоминают, что при походе в лес необходимо брать с собой средства связи, предупреждать родных, куда направляетесь, обращать внимание на ориентиры (например, деревья необычной формы или лавочки-навигаторы, которые помогают определить направление) и запоминать их. Также очень желательно не отпускать одних по грибы пожилых родственников.