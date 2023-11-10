В Подольске из-за обрушения моста изменили автобусный маршрут от станции МЦД до Дубровиц

В Подольске в связи с обрушением моста были внесены изменения в работу маршрута №65, следующего от станции МЦД «Подольск» до Дубровиц. Об этом сообщили в «Мострансавто».

В пресс-службе предприятия отметили, что сейчас автобусы, следующие по указанному маршруту, не совершают заезд к остановочному пункту «Ветеринарная клиника ЮнаВет».

В муниципальной администрации представили информацию об альтернативном пути объезда участка.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Подольск ]

Исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов сообщил, что жертв в результате обрушения моста нет. Движение на участке дороги «Кутьино — Дубровицы» временно закрыто.