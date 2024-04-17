В Подольске у местного жителя нашли патроны

У жителя Подольска в возрасте 42 лет были обнаружены патроны, пригодные для использования. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, мужчина пытался сдать в скупку 50 патронов. Его задержали. Изъятые боеприпасы были направлены на экспертизу. Исследование показало, что это патроны травматического действия калибра 9 мм с резиновой пулей. Они пригодны для стрельбы из огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Задержанный мужчина рассказал, что нашел боеприпасы в городском парке и хотел сдать в скупку.

На жителя завели уголовное дело по статьям 30 и 222 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время мужчина под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.