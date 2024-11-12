В Подольске задержали лжеполицейских, вымогавших у мигрантов два миллиона рублей

В Подольске задержали участников группировки, которые под видом полицейских вымогали у иностранцев два миллиона рублей. Об этом в соцсетях сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В состав преступной группы вошли четверо ранее судимых жителей разных регионов России. Злоумышленники изготовили муляж пакета с несколькими дозами наркотиков и спрятали его в тайник. После этого они опубликовали объявление о продаже запрещенного вещества. На него откликнулись два иностранца.

Преступники передали покупателям координаты тайника и установили на участке фотоловушку. В результате, когда иностранцы приехали за наркотиками, злоумышленники узнали об этом и сразу же прибыли на место. Там они под видом сотрудников полиции надели на мигрантов наручники, избили их и начали угрожать предметом, похожим на пистолет. После этого злоумышленники потребовали у потерпевших два миллиона рублей.

Вскоре после этого подозреваемых задержали. Во время обыска у них нашли реквизит: травматические пистолеты с патронами, муляж гранаты, поддельное удостоверение, пакет с поваренной солью. Злоумышленников арестовали.