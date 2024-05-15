В Подольске задержали мужчину, обманным путем похитившего два автомобиля

В Подольске был задержан мужчина, который обманным путем похитил два автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился житель Подольска в возрасте 36 лет. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенничества со стороны знакомого. Злоумышленник договорился о покупке автомобиля потерпевшего в рассрочку. После этого он забрал машину, а деньги не выплатил. Сумма материального ущерба составила 260 тысяч рублей.

Похитителя задержали. Им оказался житель Омской области в возрасте 32 лет. Выяснилось, что ранее он совершил аналогичное преступление. Сумма ущерба в первом случае составила 750 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовные дела. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные автомобили были изъяты сотрудниками полиции и возвращены владельцам.