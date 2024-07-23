В Подольске задержали женщину, ранившую ножом своего мужа

В Подольске была задержана местная жительница 1987 года рождения, которая ранила ножом своего мужа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в одну из больниц на скорой доставили мужчину 1980 года рождения с ножевым ранением.

Выяснилось, что ранение жителю нанесла его супруга. Инцидент произошел в квартире дома на Ленинградской улице. Супруги распивали спиртное и поссорились. В ходе ссоры женщина набросилась на мужа с ножом.

Жительницу задержали. На нее заведено уголовное дело.