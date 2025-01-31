В полиции Норвегии рассказали о россиянах, находившихся на борту задержанного судна

На борту задержанного в Балтийском море судна Silver Dania находились 11 граждан России. Об этом со ссылкой на заместителя начальника местной полиции Эйнара Спарбу Лиснеса сообщила норвежская телекомпания NRK, пишет РИА Новости.

По словам Лиснеса, все 11 россиян были допрошены в рамках расследования инцидента, которое инициировало латвийское правительство. Он уточнил, что задержание морского судна связано с подозрениями в его причастности к повреждению важной инфраструктуры, а именно — кабеля в Балтийском море, который проходит между Латвией и Швецией.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на Российский профсоюз моряков, члены экипажа с задержанного судна за помощью не обращались.

«Судно действительно задержано норвежскими властями по запросу Латвии. К нам пока ни моряки, ни родственники не обращались», — отметили в профсоюзе.

Посольство России в Норвегии уже начало собственное расследование. В дипведомстве отметили, что направили официальный запрос в полицию округа Тромс для установления обстоятельств инцидента.

Норвежская газета VG сообщила, что владелец задержанного судна Турмуд Фоссмарк отрицает любые обвинения в причастности к повреждению кабеля, утверждая, что судно выполняло обычные рыборазведывательные работы в этом районе. Мужчина подчеркнул, что корабль даже не бросал якорь. Он также выразил готовность сотрудничать с норвежскими властями для полного выяснения всех обстоятельств дела.

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