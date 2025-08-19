В Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже

В Польше спецслужбы задержали 25-летнего белорусского гражданина, который подозревается в шпионаже, сообщил портал Eadaily.

Согласно официальным данным, задержанный готовился к осуществлению диверсионно-саботажной деятельности на территории Люблинского воеводства.

По данным польских правоохранителей, основным планом арестованного являлся поджог одного из складских помещений в республике. В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены многочисленные видеозаписи и фотографии объекта.

Отмечается, что задержанный полностью признал свою вину и дал подробные показания относительно подготовки к диверсии. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных сообщников арестованного.

