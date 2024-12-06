В Польше задержали российского «короля криптовалют»

В Варшаве по запросу Министерства юстиции США был арестован 37-летний россиянин Дмитрий В., как сообщило Центральное бюро расследований полиции Польши (CBSP), передает издание Rzeczpospolita.

Его подозревают в мошеннических действиях и отмывании денег, связанных с управлением одной из крупнейших в мире платформ для торговли криптовалютами.

Согласно информации Rzeczpospolita, речь идет о Дмитрии Васильеве, который ранее был владельцем криптобиржи Wex, закрывшейся в 2018 году.

Пресс-служба CBSP уточнила, что задержание произошло по распоряжению прокуратуры Варшавы в соответствии с запросом Министерства юстиции США о выдаче. В Соединенных Штатах Дмитрию Васильеву может грозить вплоть до 20 лет тюремного заключения. На данный момент не уточняется, когда именно было произведено задержание Васильева.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $100 тыс.