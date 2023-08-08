В польском городе трое местных жителей избили украинца и его мать

Polskie Radio рассказало об инциденте, который произошел еще в конце июля. 20-летний парень, выходец с Украины, поссорился с группой местных. Со стороны тех дело очень быстро дошло до рукоприкладства. Украинца сильно избили руками и ногами. В дело попыталась вмешаться его мать, чтобы спасти собственного ребенка, но в итоге досталось и ей. Поляки не посмотрели, что перед ними женщина, и избили ее в придачу.

Полиция задержала одного из хулиганов на месте. Им оказался 33-летний мужчина, причем изрядно нетрезвый. Изучив камеры видеонаблюдения, правоохранители установили и отыскали еще двоих драчунов. Ими были 42-летний горожанин и его 21-летний сын. Теперь всем троим грозит уголовный срок с лишением свободы на 3 года. Полиция утверждает, что ЧП не было связано с национальными вопросами.