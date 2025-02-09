В порту в Усть-Луге в Ленобласти танкер Koala начал тонуть после взрывов

В Ленинградской области в порту Усть-Луга произошел инцидент с танкером Koala, который шел под флагом Антигуа и Барбуды со 130 тыс. тоннами мазута, сообщил телеграм-канал Baza. По информации источника, судно начало тонуть после серии взрывов, которые произошли в машинном отделении во время подготовки к отправлению.

По информации источника, в результате взрывов машинное отделение затопило водой. К 5:00 мск утра танкер сел на мель.

Отмечается, что сотрудники МЧС оперативно отреагировали на происшествие и предприняли ряд мер для минимизации экологических рисков. Вокруг танкера были установлены боновые ограждения, благодаря которым удалось предотвратить утечку нефтепродуктов в море.

По данным Baza, на борту находился экипаж в составе 24 человек, среди которых — четверо граждан РФ, восемь граждан Грузии и 12 — Индонезии.

Ситуацию в Ленинградской области с танкером прокомментировал губернатор региона Александр Дрозденко. Он сообщил, что на судне произошел техногенный инцидент в момент запуска двигателя, в результате чего произошло повреждение машинного отделения.

По словам Дрозденко, сейчас танкер находится на причале. Экипаж судна эвакуировали, пострадавших нет. Кроме того, он отметил, что угроза разлива нефтепродуктов исключена.

Ранее Baza сообщила, что в Сахалинской области у берегов терпит крушение китайское судно «Анг Янг-2» с 706 тоннами мазута.