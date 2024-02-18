В посольстве РФ на Шри-Ланке заявили о безопасности отдыха для граждан РФ

По информации российского посольства на Шри-Ланке, россияне могут отдыхать на острове спокойно, ситуация остается стабильной и угрозы жизни и здоровью отсутствуют. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что заявление сделано в связи с произошедшим ранее инцидентом с тремя девушками, которых домогались в отделе одного из городов.

Напомним, что ранее дипломатическое ведомство велело вернуться в Россию тех, кто живет долгое время на Шри-Ланке.