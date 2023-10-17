В повреждении газопровода Balticconnector подозревается китайское судно

Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог быть поврежден китайским контейнеровозом Newnew Polar Bear, сообщает эстонская газета Postimees.

На причастность китайского судна, ходящего под флагом Гонконга, косвенно указывают данные сайта морской аналитики Marine Traffic. Согласно им, 8 октября именно Newnew Polar Bear находился ближе всех к трубе.

Кроме того, в момент подхода к Balticconnector контейнеровоз по неизвестным причинам снижал скорость. Newnew Polar Bear следовал из Шанхая в Санкт-Петербург с промежуточной остановкой в Калининграде.

Официальные структуры Эстонии крайне осторожно комментируют такую версию аварии на газопроводе, поскольку это крайне деликатная в политическом плане информация.