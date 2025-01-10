В Приднестровье заявили о возможной гуманитарной катастрофе из-за прекращения поставок газа

Если подача газа в Приднестровье не возобновится, то в республике может возникнуть гуманитарная катастрофа. Такое заявление сделал республиканский парламент на своем сайте.

Депутаты обратились ко всему международному сообществу и призвали его приложить все усилия к тому, чтобы подача газа в Приднестровскую Молдавскую Республику возобновилась.

«Верховный Совет призывает международное сообщество приложить практические усилия для скорейшего возобновления газоснабжения во избежание масштабной гуманитарной катастрофы», — указано в заявлении.

Там также оценили запасы топлива. При текущем его потреблении газа хватит до конца января, а угля для генерации электроэнергии остается только на 40 дней. Уже приостановлена работа промышленных предприятий, чтобы сократить расход топлива, но ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Вице-премьер республики Оболоник уточнил, что резервов газа хватит на 24 дня. Их тратят только на социальные объекты и подачу в жилые многоквартирные дома. В случае «заморозки» газовой системы на ее перезапуск потребуется не менее месяца.

Поставки газа в Приднестровье и Молдавию временно прекращены из-за отказа Кишинева оплачивать долги «Газпрому». Молдавское правительство считает, что ничего не должно поставщику.