Молдавию оставили без российского газа с начала 2025 года

Поставки российского газа временно прекратят в Молдавию. О таких ограничениях распорядился «Газпром», указав, что молдавская сторона давно не исполняет условий контракта, в том числе по оплате ценного ресурса.

Молдавия не признает свою задолженность за поставки газа: это 28 декабря подтвердил премьер Молдавии Дорин Речан, сделавший заявление в соцсетях. На этом фоне российский газовый холдинг решил ограничить поставки газа в европейскую республику.

«В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО "Газпром" с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки», — говорится в официальном заявлении газовой компании.

Молдавии напомнили, что «Газпром» имеет право разорвать контракт в одностороннем порядке. При этом российская сторона имеет право требовать от «Молдовагаза» возмещения всех убытков.

Как напоминает ТАСС, подорожание энергоносителей серьезно ударило по Молдавии. Это вызвало кризис, рост цен в стране и протесты. В стране вводили режим ЧС. Предлагали рассмотреть поставки российского газа через территории Украины, однако Киев не дал такой возможности иском. Власти республики не исключили остановку Молдавской ГРЭС в Приднестровье, дефицит топлива и увеличение подачи электричества на оба берега Днестра, что затратнее.

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскритиковали решения Майи Санду по газовому вопросу.