В Приморье арестованы активы одного из крупнейших производителей свинца в РФ

ГМК «Дальполиметалл» является одним из крупнейших производителей свинцового концентрата в России. Предприятие находится в городе Дальнегорске. По решению суда, на все активы этой компании был наложен обеспечительный арест по ходатайству Генпрокуратуры. Арест напрямую связан с процессом, который начался во второй половине февраля. Ответчиками по разбирательству проходят компании, зарегистрированные на Кипре: Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd и Wanester Management Limited. Вместе с ними по делу проходит предприниматель Эдуард Янаков. В качестве истца в деле фигурирует Генеральная прокуратура.

Журналисты не сумели узнать никаких подробностей дела. Получить какой-либо комментарий от выступающего ответчиком бизнесмена также не удалось.

Ранее глава Центробанка РФ Набиуллина сообщила, что российские инвесторы сумели за прошлый год вернуть порядка 570 млрд руб. своих средств, которые у них были заморожены на Западе. Все эти деньги вкладывались как инвестиции, но были заблокированы после введения санкций в отношении РФ.