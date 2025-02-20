Российские инвесторы смогли вернуть 570 млрд руб., замороженных на Западе

На форуме «Кибербезопасность в финансах» глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в прошлом году были возвращены около 570 млрд руб. российских инвестиций, которые были заблокированы на Западе, передает РБК.

Она отметила, что после заморозки активов российских инвесторов, не подпадающих под санкции, Центральный банк совместно с правительством работал над различными схемами для разблокировки этих средств.

Следует отметить, что в настоящее время не рассматриваются какие-либо масштабные программы, но разрабатываются возможные механизмы для восстановления законных прав российских инвесторов, добавила Набиуллина.

С момента начала спецоперации страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России, что составляет около €300 млрд. Из них более €200 млрд находятся в Евросоюзе, прежде всего на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.

Ранее Эльвира Набиуллина сообщала, что платежные системы Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по вопросу возвращения в РФ.