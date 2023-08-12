В Приморье паводок причинил ущерб 65 населенным пунктам

В Приморье 65 населенных пунктов пострадали от вызванного проливными дождями паводка, сообщили власти региона.

Подтопленными оказались семь многоквартирных домов и 729 частных. Ущерб причинен около 2000 приусадебных участков.

Особенно тяжелая обстановка сохраняется в Уссурийске и Спасске-Дальнем. Из уссурийского микрорайона «Семь ветров» спасатели эвакуировали 212 жителей, в Спасске эвакуировано 304 человека. Всего на вечер 12 августа в пунктах временного размещения находилось 612 человек.

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в 15 территориях края.