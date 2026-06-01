В Приморье появились подробности о насиловавшем малолетних девочек мужчине

В Приморском крае раскрылись шокирующие детали дела 40-летнего жителя Артема, обвиняемого в серийных надругательствах над детьми. Как сообщают Telegram-каналы, мужчина в течение года насиловал малолетних девочек, переодеваясь для этого в женскую одежду.

По данным следствия, с июня 2025 года по май 2026-го злоумышленник, находясь в собственном частном доме, неоднократно совершал насильственные действия в отношении пяти одиннадцатилетних школьниц. Задержали подозреваемого прямо в женском наряде: на нем были юбка, топ, туфли на каблуках и парик.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды.