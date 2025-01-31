В Приморье прокуроры пресекли кражу 5 млрд руб. из бюджета

Прокуроры Приморского края сумели предотвратить хищение почти 5 млрд руб., предназначенных для строительства социальных и спортивных объектов в рамках концессионных соглашений во Владивостоке и Надеждинском районе. Об этом сообщил прокурор Приморья Сергей Столяров на итоговом заседании надзорного органа, передает РИА Новости.

Сергей Столяров акцентировал внимание на том, что в 2024 году контрольные меры способствовали завершению строительства, ремонту и вводу в эксплуатацию 12 объектов, имеющих социальное значение, в рамках реализации национальных проектов.

Также было благоустроено более 300 дворов и создано свыше 40 общественных пространств, а протяженность отремонтированных дорог превысила 100 км.

Ранее сообщалось, что силовые структуры задержали трех бывших заместителей экс-главы «Роснано» в рамках расследования дела о превышении полномочий.