Шутка о теракте привела двух школьников из ЯНАО на скамью подсудимых

В Надыме за шутку о теракте осудят двух подростков, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по региону.

Следствие установило, что в ноябре 2024 года двое 14-летних друзей через другого человека стали рассылать в Сети сообщения о скорой серии терактов в школах Надыма. Информация оказалась ложной, а школьников выловили и допросили. Они признались, что сделали это в рамках шутки и из хулиганских побуждений.

Подростки стали фигурантами дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 207 УК). Несмотря на возраст обвиненных, по этой статье предположено реальное уголовное наказание, так как сообщение связано с высокой общественной опасностью. Школьникам грозит от трех до пяти лет колонии или крупный штраф.

Следователи собрали доказательную базу. Все материалы дела передали в суд.

Ранее в Кузбассе осудили подростка, сообщившего о минировании в школе.