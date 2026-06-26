В Приморье трое подростков похитили 11-летнего мальчика и связали скотчем

В Приморском крае возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Об этом « Ленте.ру » сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Инцидент произошел 24 июня в поселке Заводской города Артема — трое местных жителей в возрасте от 16 до 17 лет напали на 11-летнего школьника, насильно затолкали его в автомобиль и вывезли в сарай.

Как установили следователи, злоумышленники связали ребенка скотчем и оставили одного в хозяйственной постройке. Однако мальчику удалось самостоятельно освободиться от пут, сбежать из запертого помещения и добраться до дома, где он рассказал о случившемся родителям. Семья сразу же обратилась в полицию.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» и «д» части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека, совершенное группой лиц с применением насилия. Все фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УМВД по Приморскому краю.