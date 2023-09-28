В Приморском крае неизвестный попытался поджечь военкомат
Фото: [SHOT]
В городе Артем Приморского края неизвестный совершил попытку поджога военкомата, сообщает SHOT.
Ранним утром мужчина подошел к зданию на улице Фрунзе и бросил бутылку с коктейлем Молотова в сторону окна первого этажа.
Попытка теракта оказалась неудачной. Пламя вначале охватило раму, но затем погасло само собой.
Полицейские изъяли с места преступления еще три бутылки с зажигательной смесью и теперь разыскивают неудачливого диверсанта.