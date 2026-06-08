В пруду обнаружили тело 65-летнего мужчины

В Чернском районе Тульской области произошла трагедия на воде. В пруду села Велье-Никольское местные жители обнаружили тело 65-летнего мужчины. Погибшего извлекли из водоема около четырех часов дня, однако спасти его не удалось. Известно, что пруд не предназначен для купания, а на берегу установлена запрещающая табличка, пишет «ТУЛАСМИ» .

Трагедия разыгралась в селе Велье-Никольское Чернского района. Как сообщает Главное управление МЧС России по Тульской области, тело 65-летнего мужчины было найдено в местном пруду.

Очевидцами происшествия стали односельчане. Именно они примерно в четыре часа дня извлекли погибшего из воды. К сожалению, к тому моменту мужчина уже не подавал признаков жизни.

Важная деталь, на которую обращают внимание спасатели: водоем, где произошла трагедия, не оборудован для купания. Более того, на берегу установлена предупреждающая табличка, которая прямо запрещает входить в воду.

Каким образом мужчина оказался в пруду и что стало причиной его гибели — сейчас выясняют специалисты. Обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранительным органам. Спасатели в очередной раз призывают соблюдать элементарные правила безопасности и не игнорировать запрещающие знаки у водоемов.