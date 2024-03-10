В Пулково объявлен план «Ковер»: воздушная гавань закрыта на вылет и прилет

В питерском аэропорту Пулково объявлен план «Ковер». Воздушная гавань закрыта на вылет и прилет, передает Baza.

Отмечается, что ограничения в аэропорту на совершение полетов были введены с 17 часов по мск. Предварительной причиной введения плана «Ковер» является сильный пожар на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Позднее ограничения в Пулково подтвердили и в Росавиации.

«Работа аэропорта Пулково ограничена для обеспечения безопасности полетов», —проинформировали в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге у промышленной зоны сильный пожар попал на видео. По словам жителей Петербурга, пламя и дым от него видны в разных районах города.