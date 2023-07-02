В пункте отбора на контрактную службу в Балашихе полноценную подготовку проходят за несколько дней

Претенденты на заключение контракта на военную службу приезжают со всей страны в центр отбора бойцов в подмосковную Балашиху.

В центре в одном месте мужчины и женщины проходят медицинскую комиссию, получают правовую помощь и услуги нотариуса и банковских специалистов. В случае признания годности боец заключает контракт на выбранный срок, после чего размещается в общежитие и проходит военную подготовку и курсы по тактической медицине.

Бойцам предоставляют льготы, они распространяются и на членов их семей: это и бесплатное посещение секций, бесплатное горячее питание в школах, внеочередное зачисление в детсад для детей военнослужащих, и помощь в трудоустройстве и профессиональном переобучении супругов, сестер, братьев, и бесплатные соцуслуги для старших родственников.

Дополнительную информацию о работе пункта подготовки контрактников в Балашихе можно получить на сайте или по телефону горячей линии 8(495)990-77-77.