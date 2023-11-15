В Пушкино задержали троих мужчин, открывших стрельбу во время свадьбы

В Пушкино были задержаны трое мужчин, которые открыли стрельбу. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью, инцидент произошел возле одного из зданий на Ярославском шоссе.

По данным ведомства, в правоохранительные органы поступила информация о нарушении общественного порядка. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестные несколько раз выстрелили в воздух из предметов, конструктивно схожих с оружием. После стрельбы нарушители скрылись. В результате инцидента никто не пострадал.

В результате были задержаны трое мужчин в возрасте от двадцати одного года до двадцати трех лет. На них заведено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Пушкино произошла стрельба во время свадьбы. Отмечалось, что несколько выстрелов сделал жених. Кроме того, пострелять в воздух решила невеста. Согласно данным ГУ МВД РФ по региону, жених вошел в число трех задержанных мужчин.