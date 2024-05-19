По словам украинского парламентария Марианны Безуглой, подчиненные главнокомандующего украинской армией Александра Сырского ответственны за обрушение обороны украинских войск на разных участках. Об этом она сообщила в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Она добавила, что якобы во всем виновато окружение генерала Юрия Содоля, поставленного главкомом украинской армии руководить фронтом, которое «Завалили обороны» Харьковской области и «пропустили прорыв» Очеретино.

По мнению депутата Верховной Рады, ни один высокопоставленный командующий не были наказаны ни при бывшем главкоме войск Украины, ни при нынешнем.

Она подчеркнула, что якобы генеральские фракции продолжают гробить будущее Незалежной, а Сырский является частью этого процесса.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные Силы РФ группировки «Север» продолжают двигаться вглубь укрепрайонов украинской армии и нанесли поражение живой силе и технике в некоторых районах Харьковской области.