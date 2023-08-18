В районе Сочи в небе заметили американский беспилотник

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на данные портала Flightradar, беспилотник отправился в свой полет из военно-морской базы НАТО Сигонелла, находящейся на итальянском острове Сицилия.

В 9:00 по московскому времени беспилотник был обнаружен над южными территориями России, близ побережья. В настоящее время он продолжает курсировать вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

RQ-4B Global Hawk – это один из самых крупных и передовых беспилотных разведывательных летательных аппаратов, используемых ВВС США и другими странами. Он способен выполнять множество разнообразных задач, включая разведку, наблюдение и т.д.

Официальные комментарии от российских и американских властей не поступали.