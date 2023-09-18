В Раменском арестовали жителя, который в ходе пьяной ссоры забил насмерть знакомую
Фото: [©Табылды Кадырбеков/РИА Новости]
В Раменском арестовали местного жителя, который в ходе пьяной ссоры забил насмерть свою знакомую. О случившемся сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.
Вечером десятого сентября 45-летний мужчина распивал спиртное со своей знакомой в возрасте 46 лет. В ходе посиделок между ними вспыхнула ссора на фоне личной неприязни.
В ходе конфликта мужчина не менее 16 раз ударил женщину в область головы и туловища. От полученных травм та скончалась на месте.
На мужчину завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Злоумышленник был заключен под стражу.