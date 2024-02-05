В Раменском задержали женщину, которая украла телефон знакомой и оформила на нее кредит

В Раменском задержали уроженку Республики Чувашия в возрасте 49 лет, которая украла у своей знакомой телефон и оформила на нее кредит. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась 59-летняя жительница Чувашии. По ее словам, преступление было совершено в общежитии в селе Рыболово. Приятельница похитила телефон потерпевшей, оформила через него кредит и перевела деньги на свой счет. Общая сумма причиненного ущерба превысила четыреста тысяч рублей.

Женщину задержали. На нее было заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас злоумышленница находится под стражей.