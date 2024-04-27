В рамках оперативного мероприятия подмосковного УФСИН были задержаны 64 человека в федеральном розыске

УФСИН России по Подмосковью и ГУ МВД России по Московской области провели федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». В мероприятии участвовали две сотни правоохранителей из разных ведомств.

В рамках мероприятия проверили 421 адрес, где могли находиться разыскиваемые лица. В результате были задержаны 64 человека, которые находились в федеральном розыске.

Помимо этого, было установлено местонахождение двух граждан, которые находились в в межгосударственном розыске.