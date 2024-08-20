В Реутове подросток случайно застрелил своего отца

В Реутове несовершеннолетний случайно застрелил своего отца. Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, по данному факту возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел сегодня в тире. Когда подросток был в тактических наушниках и держал в руках оружие, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. В этот момент мальчик выстрелил и случайно попал в мужчину. В результате тот скончался на месте.

По факту случившегося завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас проводится осмотр места происшествия.