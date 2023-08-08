В Реутове женщина под видом соцработника похитила у пенсионерки четверть миллиона рублей

Жительница Реутова в возрасте 85 лет стала жертвой мошенницы, похитившей у нее четверть миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В полицию обратилась пенсионерка, проживающая на улице Победы. Женщина рассказала, что к ней домой пришла гражданка, которая представилась социальным работником. Злоумышленница заявила, что в связи с выпуском новых банкнот нужно заменить старые, а когда пенсионерка отвлеклась, похитила деньги. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

Мошенницу задержали. Ей оказалась жительница Владимирской области в возрасте 57 лет. На женщину завели уголовное дело о краже. Сейчас она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.