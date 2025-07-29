В результате атаки дронов в Белгороде погиб человек

Беспилотник атаковал Белгород, повредив грузовой вагон. В Белгородском районе девять дронов атаковали несколько сел, шесть из которых были сбиты. Повреждены частные дома и постройки в Никольском и Нечаевке.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об атаках четырех беспилотников на Борисовский район, один сбит. В Байцурах пострадало домовладение, в Березовке сгорел комбайн. В Борисовке дрон повредил коммерческий объект и забор.

В Валуйском округе выпущен боеприпас и атаковали 22 дрона, девять нейтрализованы. В Уразово пострадали коммерческий объект и здание, в Борках — дом и ангар, в Кукуевке — фермерское хозяйство. В Бабке сгорел дом, а в Леоновке погиб мирный житель, его жена ранена.

В Волоконовском районе семь дронов атаковали села, два сбиты. В Тишанке огнем уничтожена постройка. В Грайворонском округе села обстреляны и атакованы дронами, в Санково сгорел трактор.

В Краснояружском районе выпущено 35 боеприпасов и атаковано 22 дронами. В Илек-Пеньковке ранена женщина, повреждены дом и машина. В Красной Яруге повреждены автомобили, в Графовке сгорел дом.

В Ракитянском районе дроны атаковали поселки, в Ракитном повреждено здание предприятия, в Пролетарском — вагон и ЛЭП. Электроснабжение восстановлено, пожар потушен.

В Шебекинском округе произведено пять обстрелов и атаковано 32 дронами, 26 сбиты. В Шебекино ранена женщина, повреждены дома, постройки и автомобили. В Нежеголи и Новой Таволжанке повреждены ЛЭП, в Белянке — дома и грузовики, в Нижнем Березово-Втором — забор. Обратившийся в больницу мужчина получил баротравму после атаки дрона на грузовик в Нежеголи.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Белоруссии сбили БПЛА над Минском.