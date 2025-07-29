Силы ПВО Белоруссии сбили БПЛА над Минском

Минувшей ночью, примерно в 2 часа, дежурные подразделения ПВО зафиксировали в небе над Белоруссией некий летательный аппарат, не имевший опознавательных знаков. Объект был классифицирован как беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны без разрешения. Информация об этом инциденте поступила от Министерства обороны Республики Беларусь.

Благодаря применению средств радиоэлектронной борьбы, беспилотный летательный аппарат был нейтрализован. В 02:33 БПЛА потерпел крушение в Минске, в районе дома номер 72 по улице Матусевича. К счастью, в результате падения никто не пострадал.

В связи с произошедшим инцидентом, в срочном порядке вводятся дополнительные меры для укрепления контроля над использованием воздушного пространства. В настоящее время ведется расследование обстоятельств данного происшествия.

Президент страны Александр Лукашенко лично следит за развитием событий.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь 74 украинских БПЛА над регионами России.