В результате обстрела ВСУ пострадал детский сад в Донецке

В Донецке вновь были слышны взрывы.

В результате обстрела Вооруженных Сил Украины (ВСУ), было повреждено здание детского сада №175, расположенного на улице Р. Ибаррури, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин на личной странице в одной из социальных сетей.

Атака, которая произошла в Петровском районе города, привела к разрушению остекления здания детского сада. О том, были ли пострадавшие в результате инцидента, Кулемзин не сообщил.

Отметим, что детский сад располагается в одном из самых отдаленных районов города.