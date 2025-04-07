В РФ задержали мошенников за обеспечение работы узлов связи по подмене номеров

В результате совместной операции МВД и ФСБ задержаны пятнадцать человек, подозреваемых в поддержке функционирования телекоммуникационных узлов, используемых для маскировки телефонных номеров по указанию зарубежных мошенников. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

По ее словам, месяцем ранее была получена информация о функционировании 28 sim-боксов и двух sim-банков на территории пяти российских регионов. Сотрудники правоохранительных органов установили около 7 тыс. абонентских номеров, использовавшихся злоумышленниками.

Выяснилось, что для осуществления голосовых вызовов применялись виртуальные серверы, зарегистрированные в европейских странах и предназначенные для объединения и удаленного управления группами sim-боксов.

В сотрудничестве с ГУУР МВД и региональными подразделениями полиции в ряде областей и республик были проведены одновременные обыски и задержания, в результате которых была пресечена деятельность 15 лиц, обеспечивавших работу узлов связи.

Волк сообщила, что было изъято оборудование, тысячи sim-карт разных операторов, документы и другие улики. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), в отношении задержанных избраны меры пресечения. Ведется работа по установлению всех соучастников и пострадавших.

Представитель ведомства отметила, что специалисты МВД и ФСБ продолжают использовать искусственный интеллект для выявления и ликвидации узлов связи, организованных зарубежными мошенниками, которые применяют технологию подмены номеров для обмана российских граждан.

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