В РФ задержали мошенников за обеспечение работы узлов связи по подмене номеров
Волк: МВД и ФСБ задержали 15 подозреваемых в мошенничестве с sim-картами
Фото: [Медиасток.рф]
В результате совместной операции МВД и ФСБ задержаны пятнадцать человек, подозреваемых в поддержке функционирования телекоммуникационных узлов, используемых для маскировки телефонных номеров по указанию зарубежных мошенников. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
По ее словам, месяцем ранее была получена информация о функционировании 28 sim-боксов и двух sim-банков на территории пяти российских регионов. Сотрудники правоохранительных органов установили около 7 тыс. абонентских номеров, использовавшихся злоумышленниками.
Выяснилось, что для осуществления голосовых вызовов применялись виртуальные серверы, зарегистрированные в европейских странах и предназначенные для объединения и удаленного управления группами sim-боксов.
В сотрудничестве с ГУУР МВД и региональными подразделениями полиции в ряде областей и республик были проведены одновременные обыски и задержания, в результате которых была пресечена деятельность 15 лиц, обеспечивавших работу узлов связи.
Волк сообщила, что было изъято оборудование, тысячи sim-карт разных операторов, документы и другие улики. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), в отношении задержанных избраны меры пресечения. Ведется работа по установлению всех соучастников и пострадавших.
Представитель ведомства отметила, что специалисты МВД и ФСБ продолжают использовать искусственный интеллект для выявления и ликвидации узлов связи, организованных зарубежными мошенниками, которые применяют технологию подмены номеров для обмана российских граждан.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Подмосковье в курсантском общежитии.