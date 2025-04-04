ФСБ предотвратила теракт в Подмосковье в курсантском общежитии

Российский военный планировал совершить теракт в здании общежития курсантов военных вузов в Московской области. Этот замысел был раскрыт работниками Федеральной службы безопасности, об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Центром общественной связи ФСБ. Судя по нему, российский военнослужащий был завербован украинской спецслужбой. Он должен был произвести взрыв, чтобы убить курсантов в Московской области.

«Задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России, причастный к подготовке террористического акта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов», — указали журналистам в ЦОС.

Оперативниками ФСБ из тайника изъята взрывчатка, подготовленная для теракта. По некоторым сведениям, подозреваемому 49 лет. Он хотел разместить взрывчатку на себе и потом подорвать ее на месте теракта. За это ему пообещали вывести его детей в одну из западных стран.

Ранее сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в московском административном здании. 53-летний мужчина должен был заложить на объекте пятикилограммовую мину и взорвать ее. Задержанный уже был ранее судим по статьям об убийстве, вымогательстве и грабеже.