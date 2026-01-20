В Рязани с начала года 16 подростков попали в больницу с переломами после тюбинга

Катание на тюбингах, или «ватрушках», которое многие родители ошибочно считают безопасной зимней забавой, обернулось для 16 рязанских подростков травмами уже с начала года. Все они попали в детскую областную больницу с переломами, полученными в результате падений на высокой скорости. Этот тревожный сигнал свидетельствует о том, что популярный вид отдыха таит в себе серьезные риски. Об этом сообщает издание 7info.

Главная опасность тюбинга кроется в его конструкции. В отличие от санок, у него нет тормозов и возможности эффективно управлять движением на спуске. Набрав скорость, «ватрушка» становится практически неуправляемой. Ситуацию усугубляет и поведение самих подростков, которые часто нарушают элементарные правила: катаются стоя, лежа на животе или связывают несколько тюбингов вместе, что многократно увеличивает риск столкновения и падения.

По словам главного врача областной больницы Инны Лебедевой, такие падения заканчиваются тяжелыми травмами: переломами позвоночника, конечностей и серьезными ушибами головы. Последствия могут быть долгосрочными и повлиять на здоровье ребенка в будущем.

