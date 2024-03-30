В Рязани уровень воды в реке Оке за сутки увеличился на 75 см

За сутки уровень воды в Оке в черте города Рязани повысился на 75 см. Об этом сообщает 7info со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

Отмечается, что сегодня утром он составил 244 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

Уточняется, что в районе Старой Рязани уровень воды в Оке повысился на 66 см и достиг 323 см, в районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 21 см и достиг 188 см.

Добавляется, что прохождение весеннего половодья находится на постоянном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Рязанской области. Половодье проходит в соответствии с прогнозом.