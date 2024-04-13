В Рязани увеличат количество видеокамер системы «Безопасный город» до полутора тысяч

В Рязани в настоящий момент установлено более 300 видеокамер системы «Безопасный город», планируется их количество увеличить до полутора тысяч. Об этом сообщает 7info со ссылкой на губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Отмечается, что «Безопасный город» объединяет камеры в единый комплекс видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта. Система отслеживает обстановку и в случае нарушения порядка сразу дает сигнал правоохранителям. Кроме того, сейчас установлены и «умные» камеры, находящие людей в розыске или распознающие оружие в руках.

Уточняется, что также система фиксирует городские проблемы вроде уборки мусора, вандализма и аварийных ситуаций.

Добавляется, что в декабре на Подбелке в качестве пилотного проекта было установлено около 60 камер видеонаблюдения. Планируется также подключить к системе прежде всего популярные места отдыха: Лыбедский бульвар, Лесопарк, Черезовские пруды.