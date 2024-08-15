В Рязанской области газовики зафиксировали 650 опасных нарушений в жилых домах Рязани с начала года

В текущем году специалисты газовой службы за различные нарушения отключили 650 газовых приборов в домах жителей Рязани, 53 из них — за самовольные подключения к сети газопотребления. Об этом сообщило 7info.

Уточняется, что газовиками было проверено свыше 150 тыс. квартир и частных домовладений, что позволило вовремя обнаружить и устранить неисправности.

Отмечается, что одним из наиболее опасных нарушений является самовольная замена и ремонт газовых приборов, поскольку непрофессиональные действия могут привести к утечке газа или нарушению тяги в дымовых и вентиляционных каналах, что создаст угрозу жизни и здоровью жильцов всего дома.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч аварийных заявок отработано сотрудниками газовых служб в Рязанской области с начала года.